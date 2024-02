Si ribalta un'automobile lungo l'A14: traffico in tilt e code in aumento Ecco dove

ANCONA – Autostrada bloccata tra i casello di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud, in direzione Bologna, per un incidente avvenuto attorno alle 16,45 che ha coinvolto due auto, una delle quali si sarebbe ribaltata.

Code in aumento

Al momento Autostrade per l'Italia segnala 1 chilometro di code, in aumento. Sul posto ci sono i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale. L'incidente è avvenuto al km 233,2 in direzione Ancona.