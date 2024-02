Allerta meteo, torna il maltempo sulle Marche: pioggia e burrasca di garbino. Le previsioni per il week end

ANCONA - Nuovo allerta meteo (per il vento) nelle Marche, dopo giorni di stabilità con temperature sopra le medie storiche. Le temeprature non scenderanno, almeno non domani, ma un peggioramento è comunque atteso nel week end. L'allerta meteo, giallo, è valido per tutta la giornata di domani, venerdì 9 febbraio, in tutto l'entroterra delle Marche e annuncia "l'intensificazione dei flussi sud-occidentali e venti di garbino con raffiche fino a "vento forte" o "burrasca" (63-75 km/h) sulle zone alto-collinari e montane". Le precipitazioni saranno deboli e sparse dal tardo pomeriggio ed interesseranno il settore appenninico della regione. Temperature minime in aumento.

«Tutto vero, via a marzo. Per noi valete solo l’1%». L’ad Intrieri: «D’accordo con Enac, pago le penali e tolgo il disturbo»

Le previsioni per il week end

Sabato 10 febbraio - Cielo coperto da estesi strati medio-alti; lungo la dorsale appenninica la stratificazione giungerà anche a quote basse.

Precipitazioni deboli e incidenti principalmente lungo la fascia appenninica in mattinata, a scemare e ritirarsi ulteriormente sul Montefeltro nelle ore centrali; ritorno di più estesi fenomeni in ingresso dal mare nel pomeriggio-sera per scomparire durante la notte; neve solo sulle cime appenniniche più elevate. Venti meridionali, moderati e a tratti forti sul settore appenninico meridionale. Temperature minime in crescita poi in calo dai valori massimi.

Domenica 11 febbraio - Cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso in mattinata; recrudescenza della nuvolosità dall'interno su gran parte della regione dal pomeriggio Precipitazioni per ora se ne attendono di sparse nel corso del pomeriggio in ingresso dal settore appenninico finanche alle coste specialmente delle province centro-meridionali. Venti moderati dai quadranti meridionali. Temperature in lieve calo.