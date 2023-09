Pecco Bagnaia c'è: sarà in pista a Misano, positivo il check-up medico. «Sono stato fortunato»

Pecco Bagnaia sarà in pista a Misano, per le prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a 5 giorni dal terribile incidente patito GP di Catalunya. Il leader maximo del Mondiale ha superato il check-up medico previsto in questi casi. «Sto abbastanza bene - ha dichiarato Pecco a Sky - gli ultimi giorni sono stati una specie di tour de force: devo ringraziare tutti quelli che mi hanno assistito, tirandomi fuori da una situazione complicata. Sono stato fortunato, sotto tutti i punti di vista. Ho voluto rivedere quasi subito le immagini dell'incidente, perché non sono molto impressionabile, almeno riguardo me stesso. Era molto tempo che non si vedeva un highside così con la Ducati».

Il precedente di Rossi

Anche qui il maestro è stato Valentino Rossi che nel 2010, ancora in stampelle, con la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone, risalì in moto 32 giorni dopo lo schianto.

Il bis nel 2017 dopo l'incidente avvenuto con una moto da enduro.