Pecco Bagnaia, la prima foto dall'ospedale dopo l'incidente in pista: «Oggi posso solo dire grazie»

Tutto è bene quel che finisce bene. E il sorriso di Francesco "Pecco" Bagnaia la dice lunga dopo la grande paura in pista durante il Gran Premio di Catalogna: il campione del mondo della Ducati, che ha scelto Pesaro per vivere, è stato protagonista di una maxi caduta che in un primo momento aveva fatto temere il peggio.

Pecco Bagnaia rincuora tutti: foto dall'ospedale con il pollice alzato

Fino al sospiro di sollievo: «Bagnaia ha riportato molteplici contusioni, ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra». Così la Ducati ha spiegato in un comunicato le condizioni di salute di Francesco "Pecco" Bagnaia.

E poco fa il campione di Moto Gp ha postato su Instagram una foto dall'ospedale con il pollice alzato e le bende al polso e al braccio dopo le analisi di rito. «Oggi posso solo dire grazie», ha scritto Pecco.

E tutti hanno sorriso con lui.