Moto Gp, maxi caduta in partenza: paura per Bagnaia, travolto dalla moto di Binder. Le lacrime della fidanzata Domizia

Moto Gp, maxi caduta in partenza del Gp di Catalogna: paura per Pecco Bagnaia, colpito da un'altra moto. Due brutti incidenti in pochi secondi al via del Gp di Catalunya. Prima una scivolata di Enea Bastianini che ha falciato diversi piloti tra cui Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Zarco e Di Giannantonio. Poi il campione del mondo ha perso il contro della sua Ducati ed è stato travolto dalla Ktm di Binder che gli è passata sopra la gamba destra.

Come sta Pecco Bagnaia

Bagnaia è rimasto a terra dolorante. Immediato l'intervento dell'ambulanza che lo sta portando al centro medico. Inquadrata dalle telecamere in lacrime Domizia Castagnini, fidanzata del pilota, consolata dal team manager Ducati Davide Tardozzi.

Bandiera rossa in attesa della ripartenza

La gara è stata fermata con la bandiera rossa. Tutti i piloti coinvolti nella prima caduta sono in buone condizioni e pronti alla ripartenza.

