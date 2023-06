Kate Middleton in rosa, l'abito riciclato è un incanto. Ma arriva la domanda scomoda: «Non lo dire a nessuno»

La principessa Kate riesce sempre a stupire. Bella ed elegante, Kate Middleton si dimostra ogni giorno di più meritevole della corona reale. Per i sudditi è lei la regina. Durante l'ultima apparizione pubblica è tornata a stupire con un outfit molto elegante e, anche questo, riciclato. Dopo aver giocato (e segnato qualche punto), durante il suo incontro con Roger Federer a Wimbledon, in vista dell'inizio del torneo di tennis, il terzo del Grande Slam, la principessa del Galles ha voluto vestire i panni della futura regina e il risultato ha lasciato tutti senza parole. Persino i bambini, protagonisti dell'evento, non hanno potuto fare a meno di rimanere incantati di fronte a Kate. Nonostante tutto, però, c'è stato un bambino che le ha posto una domanda che ha lasciato la principessa Kate molto interdetta.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La principessa Kate ha indossato l'abito "Ahana", dal costo di 834 euro, di uno dei brand più amati dai reali, Beulah. Ha abbinato l'abito rosa cipria a orecchini pendenti di diamanti e i suoi fidati tacchi Jimmy Choo bianchi.

L'abito Beulah a maniche corte con corpetto aderente, midi fluttuante e cintura in vita è perfetto per le serate estive, e sono in molte ad everlo utilizzato nelle scorse occasioni ufficiali, in diversi colori.

Ma la principessa Kate è una trendsetter: lei i trend li crea, non li segue.

Kate, infatti, aveva anticipato la moda degli abiti midi, indossando lo stesso abito rosa cipria già nel 2021, durante la finale maschile del torneo di Wimbledon.