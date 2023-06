Pensioni, Quota 103: incentivo per chi posticipa l'uscita. Sconto contributivo in busta paga per chi continua a lavorare avendo i requisiti

Novità su Quota 103: tutto pronto per l'incentivo destinato a chi posticipa la pensione. Ma facciamo un passo indietro. La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile - detta appunto anche Quota 103 - che si consegue con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023.

La norma prevede anche un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti sopracitati. L' agevolazione (articolo 1, comma 286, della legge 197/2022) consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.

Le disposizioni attuative sono state decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia del 21 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 maggio 2023 . INPS ha comunicato con il messaggio 2426 del 28 giugno che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio.

Le opzioni per la pensione anticipata o esonero

Il lavoratore che matura in requisiti per la pensione con Quota 103 ha dunque tre possibilità:

andare in pensione anticipatamente

restare al lavoro con uno premio in busta paga corrispondente allo sgravio contributivo a proprio carico (pari al 9,19% della retribuzione, per la maggior parte dei contratti)

restare al lavoro rinunciando allo sgravi.

Pensione anticipata

Si ricorda che con l'anticipo pensionistico Quota 103 il soggetto percepisce una assegno massimo lordo pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena.

La prima finestra utile di uscita è fissata:

per i lavoratori del settore privato, al 1° aprile 2023

per i pubblici dipendenti il prossimo 1° agosto 2023

Sgravio contributivo

Come detto, il lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi dell'incentico al posticipo della pensione deve presentare un’istanza all’Inps, che verifica il perfezionamento dei requisiti per accedere dandone comunicazione entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale a sua volta riconoscerà il beneficio in busta paga .

(Inps ha annunciato nel messaggio che sono in arrivo anche le istruzioni operative per i conguagli Uniemens)

Le somme saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

Il bonus contributivo viene meno:

al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità

al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ma è revocabile .

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro

Il decreto specifica che l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.

Il decreto ministeriale precisa infine che per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della legge di bilancio 2022, pari al 3% per imponibili mensili fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del decreto lavoro 48/2023 (ulteriore taglio del 4%) l’incentivo sarà calcolato al netto ma gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

Permanenza al lavoro con i requisiti

Con la terza opzione il lavoratore con i requisiti di quota 103 che non fa domanda e continua a percepire la sua solita retribuzione con le trattenute previdenziali fino al momento della pensione “ordinaria, ” avrà un assegno pensionistico piu alto che nel caso precedente, per i maggiori contributi versati.

La domanda di incentivo per il posticipo pensionistico

Le istanze di incentivo possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge; contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Va selezionato in particolare il seguente nuovo prodotto:

«Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)»

Il documento

Ecco la circolare dell'Inps a cui fare riferimento