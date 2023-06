ASCOLI - Basterà passeggiare lungo via delle Zeppelle per ricordare o conoscere, passo dopo passo, tutta la gloriosa storia, lunga 125 anni, dell’Ascoli calcio 1898, ovvero la storica società bianconera che ancora oggi continua a coinvolgere ed appassionare tutta la città. Proprio lungo l’arteria stradale, ribattezzata in passato anche “viale del calcio spettacolo”, l’Arengo – su indirizzo del sindaco Fioravanti in condivisione con l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli – nel progettare i lavori di riqualificazione di questa strada che collega la zona di Campo Parignano con lo stadio Del Duca ha voluto inserire l’idea di installare sui marciapiedi in travertino, diversificato anche per gradazioni di colore, tutta una serie di pannelli su cui vengono riportate informazioni e fotografie di ciascuna decade della storia dell’Ascoli calcio.

La conferma è arrivata proprio da Fioravanti ieri mattina durante la seduta del consiglio comunale. «Nei prossimi giorni si avvieranno i lavori – ha sottolineato il primo cittadino – per andare a riqualificare via delle Zeppelle, tra il ponte di Santa Chiara e fino allo stadio Del Duca. Un’opera importante che sarà impreziosita anche da un’iniziativa molto particolare: tutto il percorso sarà contrassegnato dalla presenza di pannelli informativi, decade dopo decade, della storia dell’Ascoli calcio. Un modo di ricordare le gesta della società bianconera dalla nascita fino ad oggi».

L'idea

Più nello specifico, l’idea a cui il sindaco ha lavorato confrontandosi con l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli, si andranno di fatto a realizzare i nuovi marciapiedi lungo i quali, ogni dieci metri a partire da subito dopo il ponte di Santa Chiara, si inseriranno delle lastre di travertino di diversa gradazione di colore uno dall’altro. Queste lastre marcheranno il percorso virtuale della storia dell’Ascoli calcio e in coincidenza di ogni lastra si installeranno pannelli in metallo con grafica, foto e informazioni sulle gesta della squadra bianconera in ogni specifico decennio.

Il primo stralcio



Il primo stralcio da 280mila euro, prevede la realizzazione dei marciapiedi con lastre di travertino e pannelli informativi (arrivando orientativamente intorno all’anno 1950) fino all’altezza della scuola Falcone-Borsellino. Nel frattempo l’assessore comunale ai lavori pubblici Cardinelli ha presentato in giunta l’integrazione relativa al secondo stralcio, che si eseguirà in continuità rispetto al primo, per un ulteriore importo di 450mila euro e che consentirà la conclusione di tutto il lavoro relativo ai marciapiedi e all’inserimento di tutti i pannelli della storia dell’Ascoli fino ad oggi, oltre alla realizzazione del nuovo manto di asfalto.



Sempre il sindaco Fioravanti, nel corso della seduta consiliare di ieri mattina, in fase di comunicazioni, ha anche ipotizzato una conclusione dei lavori di riqualificazione in piazza Diaz, sempre a Campo Parignano, entro circa una ventina di giorni. Questo, ovviamente, incrociando le dita riguardo le condizioni meteo che, finora, hanno purtroppo causato qualche inevitabile rallentamento.