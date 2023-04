FABRIANO - In arrivo a Fabriano, grandi nomi per festeggiare, il 5 e 6 maggio, i “primi” 309 anni del Marchese del Grillo. Onofrio nacque a Fabriano da Bernardo Giacinto e Maria Virginia Possenti. Dopo il trasferimento a Roma e la morte dello zio nel 1757, essendo nominato da lui unico erede, divenne ricchissimo. Fu ammesso nella Corte Pontificia dove svolse la funzione di Sediario e si rese celebre in Anticamera per il carattere eccentrico.



Le gesta



Le sue gesta e la fama dei suoi colossali scherzi si diffusero in tutta Roma e furono ampliate dalla voce popolare che probabilmente fuse episodi attribuibili a diversi membri della famiglia. Iscritto al patriziato romano, il papa Benedetto XIV gli conferì il rango di marchese di Santa Cristina e conte di Portula. Un paio di secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 1787, la sua figura divenne immortale grazie al film di Mario Monicelli interpretato da Alberto Sordi. «È la prima volta che festeggiamo il compleanno di Onofrio – spiega con emozione Fabio Bianchi presidente dell’associazione Onofrio del Grillo Fabriano – vorremmo che questa occasione diventasse un appuntamento fisso, da ripetersi ogni anno, per la città e per tutti gli appassionati di questo grande personaggio. Ci saranno molti eventi in questi due giorni e noi Marchesi vogliamo invitare tutta gli appassionati presenti in città e fuori a questo grande evento pensato per celebrare Onofrio». La festa di compleanno del Marchese partirà nel pomeriggio di venerdì 5 maggio con la visita con i ragazzi delle “Giovani Guide” ai luoghi di Onofrio a partire dalle ore 17 e poi alle 18.30 con lo street artist romano Maupal, molto conosciuto per le sue opere nelle vie della Capitale quali il celebre “Super Pope” o il grande murale “L’occhio di Pasolini”.



L’installazione



MauPal dedicherà una sua installazione artistica al nobile burlone per eccellenza, proprio in centro a Fabriano nel palazzo dove esattamente 309 anni, il 5 maggio 1714, nacque il Marchese. Sabato alle 10,30 ancora un tour per i luoghi del Marchese e poi alle 13 il pranzo a tema nei locali del centro storico dove si potranno anche degustare i vini del Marchese. Alle 14,30 la dimostrazione di carta a fatta a mano con il mastro cartaio Sandro Tiberi. Alle 16 uno dei momenti clou: la proiezione al multisala Movieland del film “Il Marchese del Grillo”. Dopo la visione del film una tavola rotonda alla presenza dell’assistente e aiuto regista di Monicelli, Giacomo Campiotti e dell’attore Andrea Bevilacqua, che nel film interpreta il ruolo di Pompeo. Ultima tappa di questa due giorni la cena (ore 20) nella storica villa del Marchese, ora altrettanto celebre per essere dimora del Relais Marchese del Grillo. Non si ferma a una “semplice cena” l’ultimo evento perché è previsto l’arrivo di ulteriori ospiti a sorpresa. Prenotazioni e info nel sito dell’associazione Onofrio del Grillo Fabriano.