A Serra San Quirico la 39esima Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione

SERRA SAN QUIRICO Carlo Urbani e Gino Strada sono stati i personaggi guida della 39^ Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione di Serra San Quirico, la più importante manifestazione nazionale del settore che si è tenuta dal 26 aprile e fino al 4 maggio trasformando la città marchigiana in palcoscenico e palestra formativa per 216 giovani delle scuole di ogni ordine e grado, 25 insegnanti, 20 operatori teatrali da varie regioni d'Italia.

Il filo conduttore

A fare da filo conduttore dell'edizione 2024, è l'esempio dei due medici animati dal desiderio di prendersi cura delle persone, con le loro storie di coraggio e di lealtà verso se stessi: Carlo Urbani, impegnato in missioni umanitarie all'estero, isolò il virus dellaSars e, per fermare il contagio, diede la sua vita; Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, ha speso la sua vita nei luoghi colpiti da guerre e povertà, per curare le vittime e lottare per i loro diritti.

La rassegna è organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata, con una direzione artistica ed educativa "polifonica" firmata da Fabrizio Giuliani, Arianna Baldini e Miriana Resconi.

Si avvale del sostegno e della collaborazione di Ministero della Cultura, Regione Marche, Unione Montana dell'Esino Frasassi, Comune di Serra San Quirico, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche, Cooss; sponsor BCC Ostra Vetere e Togni Spa.

Si tratta di un progetto culturale che mette al centro l'importanza del teatro educazione nel processo di crescita dei ragazzi, una pratica che favorisce la consapevolezza di sé e degli altri, la socialità e la partecipazione, l'inclusione, lo spirito critico. Durante la manifestazione si "fa", si "vede" e si "riflette": i ragazzi mettono in scena gli spettacoli realizzati durante l'anno scolastico, parlano delle loro esperienze, praticano teatro sul luogo sotto la guida di operatori esperti, in officine e laboratori teatrali, guardano gli spettacoli degli altri gruppi e quelli delle compagnie professionali presenti in rassegna.