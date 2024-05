Corona contro Dazn: «Al 97% fallirà, stanno licenziando tutti», ma l'azienda smentisce. E conferma Diletta Leotta e Ambrosini aspettando Adani

Da Fabrizio Corona arrivano allusioni pesanti nei confronti di Dazn, la piattaforma di streaming tv che trasmette lo sport italiano e internazionale e che detiene l'esclusiva (fino al 2029) dei diritti tv della Serie A. L'ex re dei paparazzi, in vena di profezie, intervistato da "Gurulandia" a briglie sciolte ha detto che «Dazn non ha più 1 euro. Non paga gli stipendi a nessuno. Ha licenziato tutti e cancellato tutti i programmi. Dazn è al 97% fallito. Una cosa di cui non parla nessuno». Corona ha anche aggiunto che Diletta Leotta e Karius si lasceranno tra il 2026 e il 2027: perché proprio in queste date, non è dato sapere.