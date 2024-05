Grignani e i residui di Rock 'n' Roll in concerto allo stadio di Roseto degli Abruzzi

Grignani in concerto a Roseto degli Abruzzi. Fra i pilastri del rock italiano, chiuderà la nona edizione del festival in programma dal 5 al 7 agosto. Il Joker del rock italiano si appresta ad approdare a Roseto degli Abruzzi, per prendersi la scena di un mercoledì sera d’agosto.

Gianluca Grignani sarà infatti uno dei protagonisti della nona edizione di Emozioni in Musica, il festival rosetano che dal 2014 ha attratto annualmente migliaia di spettatori, accogliendo grandi nomi della produzione musicale nazionale come quelli di Patty Pravo, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Stadio, Francesco Gabbani, Al Bano ed altri ancora.

Emozioni in Musica

La manifestazione è in programma dal 5 al 7 agosto prossimi nell’ormai consueta location dello stadio “Fonte dell’Olmo”, che per il terzo anno consecutivo ospiterà la tre giorni organizzata dall’Associazione musicale Le Ombre (presieduta dal dottor Silvio Brocco) con il contributo del Comune di Roseto ed il supporto di numerosi sponsor.

La direzione artistica è sempre affidata al musicista Morgan Fascioli, che si avvarrà del prezioso contributo di uno staff esperto e collaudato.

Il 7 agosto

Gianluca Grignani sarà la star della terza serata, che chiuderà il festival mercoledì 7 agosto dalle ore 21:30 con una delle date di “Residui di rock’n’roll” – Summer 2024, il tour che ha preso il via in primavera e che lo porterà in giro per l’Italia anche nella stagione più calda.

Spesso fuori dagli schemi ma sempre coerente in un percorso che l’ha portato anche a scontrarsi con i lati più avidi e crudeli dello star system e della discografia nazionale, il cantautore lombardo ha venduto oltre 5 milioni di dischi in una carriera ormai trentennale.

Come ogni performance di Grignani, si può già essere certi che la tappa rosetana sarà caratterizzata da tante improvvisazioni e fuori programma, che entusiasmeranno non soltanto i fans più affezionati e rendono ogni suo concerto diverso da quello precedente.

«Grignani, artista indiscusso»

«Il nome di Gianluca Grignani va a completare il parterre di altissimo livello che, anche quest’anno, caratterizzerà “Emozioni in Musica” – afferma il sindaco Mario Nugnes – Siamo orgogliosi di poter ospitare un altro artista indiscusso nel panorama musicale nazionale.

Grignani con il suo rock va ad impreziosire un evento che, con la già annunciata partecipazione di Alex Britti e Max Gazzè, si preannuncia come una manifestazione che avrà una grande risonanza e che riuscirà a soddisfare i gusti musicali più disparati».

Emozioni in Musica 2024 vedrà infatti protagoniste nelle due giornate precedenti altre star della nostra musica, con l’apertura riservata ad Alex Britti e la seconda serata che avrà per mattatori Max Gazzè e l’Orchestra Popolare del Saltarello, che precederanno la performance conclusiva di Grignani, andando a completare il cartellone di una delle kermesse più importanti organizzate nel centro Italia durante la stagione estiva. I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani alle ore 14 sui siti di Ticketone e Ciaotickets, oltre che nei punti vendita autorizzati.