Marcella Ovani, è Lollipop-dance: 23 anni dopo esce il remix (tutto da ballare) del pezzo cult Down Down Down

Marcella Ovani, nota per essere una Lollipop, girl-band cult anni 2000, torna oggi con la cover di Down Down Down, in una versione pop-dance realizzata per lei da Dj Panico (Nicola Panza), pubblicata da Smilax Records, fuori in tutti i Digital Store dal 7 giugno 2024.

Pop-dance

«Ho voluto dare una chiave personale a questo pezzo - racconta la pesaresissima Marcella Ovani - e ho scelto di farlo in questa versione pop- dance poichè trovo che down down down sia un pezzo con un sound ancora molto attuale. Ho un progetto musicale sul quale sto lavorando, e ho deciso di fare un salto nel mio passato con questo brano che indubbiamente ha segnato un pezzo di storia degli anni 2000, per poi regalare un nuovo singolo tutto da ballare per l’estate 2024»

Da Popstar alle Lollipop

Il videoclip del singolo verrà pubblicato nella pagina YouTube pochi giorni dopo l’uscita del singolo in tutti i Digital Store. Marcella Ovani (Instagram @marcellaovaniofficial), classe 1982, nata a Pesaro, figlia d’arte: padre bassista, ha iniziato a cantare all’età di 4 anni e a proseguito il suo cammino nella musica partecipando a diversi concorsi canori e programmi televisivi.