La Giorgi nei panni di Lady Diana, dall'aldilà la principessa si racconta

SASSOFERRATO - Arriva oggi, sabato 4 gennaio, alle ore 21 al Teatro del Sentino di Sassoferrato lo spettacolo “D la principessa Diana e la palpebra di Dio”, di Cesare Catà con Paola Giorgi e Chiara Orlando, regia di Luigi Moretti. Da un immaginario aldilà, un immenso prato nero, Lady Diana ci invita ad ascoltare la sua storia: i figli Henry e William, l’incidente di Parigi, la gabbia dorata di Kensington Palace, la fragilità di Carlo, le incomprensioni con la Regina. Tutto si sussegue in un gioco teatrale tra passato e presente, tra confidenze e dialoghi violenti: Carlo - Giasone e Diana - Medea sul comportamento sconveniente per la madre dei figli di un principe ed Elisabetta II - Creonte e Diana - Antigone sulle legge eterne , non scritte, della natura. Uno spettacolo intimo, avvolgente, drammatico, romantico che sottolinea la solitudine della principessa inglese. I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita oggi dalle 17 alle 19 presso il botteghino. Ingresso 10 euro. Per prenotazioni e informazioni 3388565405. Lo spettacolo sarà nelle Marche il 18 gennaio allo Sperimentale di Ancona, il 29 febbraio al Don Bosco di Fabriano, il 15 marzo al Teatro del Leone a Santa Vittoria in Matenano, il 21 marzo al Cicconi di Sant’Elpidio a Mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA