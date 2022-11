Terremoto, l'epicentro si è spostato: scossa di terremoto davanti la costa di Ancona. Ecco dove

ANCONA - Trentadue scosse di assestamento, dopo le prime due fortissime che hanno sconvolto le Marche questa mattina. Ma l'ultima, quella delle 9.24 è stata segnalata sempre in mare ma non davanti a Pesaro, bensì di fronte alla costa anconetana. Tra Fano e Mondolfo. Probabile che dopo il violento terremoto di questa mattina all 7.07 - magnitudo 5.7 - l'epicentro si stia spostando per effetto dell'assestamento. Questa volta la magnitudo è stata di 2.4, ma sempre a una profondità di 8 chilometri.