Terremoto nelle Marche, Acquaroli: «Stiamo verificando i danni». La situazione nelle province

ANCONA Scossa di terremoto nelle Marche (magnitudo 5.7), con epicentro nell'Adriatico a largo di Fano e Pesaro. Erano le 7.07. Si sono susseguite poi altre scosse di entità decrescente: 4.0 alle 7.12, 3.1 alle 7.15 e 3.7 alle 7.16 e 3.6 alle 7.17. Altre cinque nuove scosse sono state registrate intorno alle 8.30. Crepe visibili nel palazzo della Regione. Non si segnalano, comunque, al momento danni strutturali. Ad Ancona alcune persone sono rimaste ferite a seguito di cadute nel tentativo di scappare di casa: distorsioni e lievi traumi, la più grave una donna che si è fratturata il bacino.

Il premier Meloni in contatto con la Protezione Civile

Dopo l'alluvione del 15 settembre e la scossa di terremoto del 22 settembre, ancora paura nelle Marche. Almeno una decina di scosse in totale - questa volta nel centro nord della regione - le più forti sono state percepite da Ascoli al nord della Romagna. Il premier Giorgia Meloni sta seguendo la situazione in contatto con la Protezione Civile. Attivate le unità di crisi del Ministero della Cultura per programmare i primi sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma e verificare eventuali danni al patrimonio culturale immobile e mobile.

Acquaroli: «Verifichiamo i danni»

Calcinacci sono caduti in molte strade e stazioni ferroviarie di diverse città del centro-nord delle Marche. Scuole chiuse in diversi comuni e disagi per la linea ferroviaria con il traffico sospeso in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. «Si è verificata una forte scossa di terremoto alle 7,07 al largo della costa tra Pesaro e Fano, seguita da un'altra di minore intensità - sono le prime dichiarazione del governatore delle Marche Francesco Acquaroli - Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono sentito con il capodipartimento della Protezione Civile Curcio e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle Province di Ancona e di Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado».

Disagi nelle scuole: le ordinanze di chiusura sono arrivate con gli studenti già arrivati nei plessi o già in viaggio per raggiungerli. A Pesaro, Adriabus si è già attivata per corse supplementari in modo da garantire un rientro a casa veloce.

Provincia di Ancona

In provincia di Ancona i vigili del fuoco non segnalano danni particolari dopo la forte scossa di questa mattina alle 7 e 07, ma in tutti i comuni la gente si è riversata in strada spaventata. I sindaci di molti comuni - Ancona, Senigallia Jesi e altri - hanno disposto precauzionalmente la chiusura delle scuole. La linea ferroviaria Adriatica è stata chiusa per verifiche sui binari e molti treni sono fermi alla stazione di Ancona e alcuni convogli sono stati fatti fermare lungo l’itinerario. Ad Ancona è stata evacuata precauzionalmente la clinica Villa Igea, ma non si segnalano feriti. Il 118 in provincia di Ancona segnala alcuni soccorsi a persone per traumi da caduta nel tentativo di fuggire durante la scossa, ma non feriti per crolli. Scuole chiuse, università compresa. Chiusi precauzionalmente anche i centri diurni per anziani e disabili. Molte strade, ad Ancona, Senigallia e altri comuni, sono cosparse di calcinacci e pezzi di cornicioni caduti. Scuole chiuse e gente in strada anche a Fabriano, dove è tornata la paura della terra che trema.

I degenti di Villa Igea portati all'esterno

E' stato aperto il Coc (Centro operativo comunale) nella sede della Polizia locale con tecnici e funzionari di Protezione civile per monitorare la situazione dopo il terremoto di stamattina.

Sono in corso controlli su scuole, viadotti e sottopassi, impianti sportivi e strutture sociali.

Attivati - solo per casi di emergenza - i numeri di telefono 071.2223067 e 071.2223008.

Provincia di Pesaro e Urbino

Paura a Pesaro e Fano, le città più vicine all'epicentro della scossa più potente. Famiglie in strada in pigiama, allarmi impazziti, alcune crepre segnalate in alcuni palazzi (e che ora andranno monitorate). In alcuni supermercati (vedi foto) i prodotti sono stati scaraventati a terra dalla violenza del sisma. La scossa più forte - raccontano alcuni testimoni - ha letteralmente spostato alcune auto in fila in via Fratti. Disagi segnalati a Fermignano per alcune famiglie dopo la scossa. Paura a Fano: nella centralissima via Nolfi sono caduti diversi calcinacci da una casa. Scuole chiuse a Pesaro, Fano, Marotta, Gabicce, Tavullia, Fermignano, Vallefoglia, Colli al Metauro e Urbino (chiusa anche l'Università). In pratica chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il disagio nel disagio: le ordinanze di chiusura delle scuole sono arrivate, in alcuni casi, con gli studenti già in viaggio per le scuole o già arrivati nei plessi. Adriabus, l'azienda di trasporti di Pesaro, si sta attivando con corse supplementari per riportare a casa gli studenti che erano già in viaggio per andare a scuola

L'interno di un supermercato a Pesaro dopo la scossa più forte, immagine tratta da Facebook

Provincia di Macerata

Un triste risveglio che ha riportato la provincia di Macerata indietro di sei anni. La scossa delle 7.07 di stamattina, con epicentro nel Pesarese, ha fatto tornare il terrore tra i terremotati del 2016. Immediate la macchine operative dei Comuni che, seppur non registrando nell'immediato danni a edifici e persone, hanno avviato una serie di controlli nelle strutture sensibili. Molti sindaci, in via precuazionale, hanno deciso di chiudere le scuole per effettuare sopralluoghi. Decisione assunta a Macerata, Civitanova, Monte San Giusto, Morrovalle, Montecassiano, Matelica, Appignano, Recanati e Porto Recanati. Per quanto riguarda Potenza Picena e Belforte del Chienti, invece, i sindaci fanno sapere che saranno effettuati i sopralluoghi ma le lezioni potranno andare avanti regolarmente.

Provincia di Fermo

Al momento nel Fermano le uniche scuole chiuse sono a Montegiorgio e Sant'Elpidio a Mare ma verifiche in corso strutturali degli edifici scolastici stanno avvenendo specie nei comuni della costa. Ispezioni anche alle stazioni ferroviarie di Pedaso Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio ma al momento non si segnalano danni a strutture. Solamente tanto spavento fra la popolazione. Il sindaco di Fermo Calcinaro: «Per chi mi chiede delle scuole: ovviamente non possiamo chiuderle alle 7.30 poiché tanti alunni già in giro con i pullman. Saranno accolti. Chi vuole, e può, tenere i ragazzi a casa lo faccia tranquillamente. I tecnici sono già in giro per le verifiche».

Provincia di Ascoli Piceno

Nulla da segnalare nella provincia di Ascoli Piceno, dove la scossa è stata sentita ma non ha prodotto danni né disagi a differenza di quando accaduto lo scorso 22 settembre. Precauzioni sulla costa: chiuse scuole a San Benedetto, Grottammare e Cupra. Disagi per la circolazione dei treni: treno con i pendolari della linea San Benedetto-Ancona bloccato, per controlli sulla linea ferroviaria, alla stazione di Porto San Giorgio.