Ancona, terminati i controlli nella casa di cura Villa Igea: pazienti rientrati in corsia dopo l'evacuazione

ANCONA - Sono terminati da poco i controlli all'interno della casa di cura Villa Igea ad Ancona, che alle 7.30 era stata evacuata in via precauzionale, dopo le fortissime scosse di terremoto di questa mattina. I pazienti sono stati portati con le sedie a rotelle nel piazzale antistante l'ospedale, protetti dalle coperte: le verifiche da parte dei tecnici e dei vigili del fuoco non hanno rilevato nulla di preoccupante, solo qualche crepa ma nessun danno strutturale. I pazienti, dopo essere stati sistemati all'esterno della clinica - nel frattempo molti sono stati raggiunti dai parenti - sono stati rifocillati. Pazienti e parenti ci tengono a sottolineare la grande professionalità degli infermieri e di tutto l'ospedale che hanno gestito al meglio l'emergenza.