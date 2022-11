Terremoto Marche, evacuata Villa Igea ad Ancona. Il punto del direttore sanitario Fausto Mannucci: il video

ANCONA - Dopo la forte scossa di terremoto di questa mattina è stata evacuata Villa Igea ad Ancona, il punto del direttore sanitario Fausto Mannucci: tutti i pazienti sono stati trasportati nel piazzale antistante, con carrozzine e coperte. Rifocillati in attesa dei controlli dei tecnici che si sono protratti per diverse ore. Alle 10 pazienti e visitatori sono potuti rientrare. Nell'edificio solo crepe ma nessun danno strutturale, come ha specificato al Corriere Adriatico il direttore sanitario, Fausto Mannucci.

La nota dell'azienda



I vigili del fuoco non hanno rilevato danni strutturali nella Casa di Cura Villa Igea di Ancona, che può riprendere l'attività. L'ispezione del nucleo anconetano, allertato dalla direzione sanitaria subito dopo la scossa di terremoto verificatasi alle ore 7.07 di stamattina, si è conclusa pochi minuti fa. Incolumi tutti i 35 pazienti ricoverati e gli operatori di turno al momento del sisma, trasferiti all'esterno a seguito del piano di evacuazione attivato dalla struttura sanitaria come previsto in questi casi e ora ritornati nei reparti di degenza.

I rilievi hanno evidenziato che al piano 4, dove ci sono gli spogliatoi delle sale operatorie, si sono staccati alcuni pezzi di intonaco, ma non è stato rilevato alcun danno. Villa Igea è certificata come struttura antisismica e dispone di protocolli di sicurezza per fronteggiare emergenze come queste. «L'emergenza è terminata. I pazienti sono rientrati nelle loro stanze. Ringrazio tutto il personale e la direzione per aver gestito tutto con grande professionalità e competenza» ha dichiarato Leonardo Petruzzi, amministratore delegato. Nessun problema si è verificato a Villa Serena a Jesi, altra casa di cura del network Gruppo Policlinico Abano, struttura antisismica dove si sono conclusi l'anno scorso lavori di ristrutturazione per un investimento di circa 4 milioni di euro che garantisce un livello di sicurezza di grado 4.