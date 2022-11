ANCONA - Mercoledì di terrore. Una prima scossa di terremoto, fortissima, alle 7.07. Magnitudo 5.7. Neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo che ne è arrivata un'altra, meno forte della prima e più breve, ma che comunque ha gettato nel panico le Marche. Da quel momento in poi, un vero e proprio incubo. Gente in strada presa dal panico, social impazziti nella frenesia di cercare qualche conferma a quello che stava accadendo, centralini delle forze dell'ordine in tilt. Un risveglio da paura: il terremoto ha avuto come epicentro in mare, davanti alla costa di Pesaro.

Panico in tutta la regione

Profondità 8 chilometri e si è divulgato a raggiera in tutte le Marche. Si è sentito fortissimo anche nella provincia di Ancona e in quella di Macerata. Meno colpite invece le parti del Fermano e dell'Ascolano, dove però si è risvegliato l'incubo del 2016. Scuole chiuse in tutte le Marche e treni fermi dopo la devastante scossa di terremoto che ha colpito soprattutto le province di Pesaro e di Ancona ma che si è sentita forte in tutta la regione. Momenti e frame indelebili: ore 7.07 la terra ha tremato e dopo quella scossa un minuto dopo, un'altra. Magnitudo 4.9 ma questa era solo una prima stima perchè poi l'Ingv ha corretto il dato a 5,7. Sempre nello stesso punto della prima scossa, si stanno verificano scosse di assestamento continue: 32 fino a questo momento.

Gente in strada terrorizzata

Gente in strada, terrore in tutte le Marche. E i comuni che in maniera veloce hanno predisposto la chiusura delle scuole. Fermi anche i treni lungo la ferrovia Adriatica. Alle 7,40 da registrare un'altra scossa, questa decisamente inferiore rispetto a quella che ha scosso tutta la regione: nove quelle registrate dall'Ingv fino ad ora.

I disagi

In provincia di Ancona i vigili del fuoco non segnalano danni particolari dopo la forte scossa di questa mattina alle 7.07, ma in tutti i comuni la gente si è riversata in strada spaventata. I sindaci di molti comuni - Ancona, Senigallia Jesi e altri - hanno disposto precauzionalmente la chiusura delle scuole. La linea ferroviaria Adriatica è stata chiusa per verifiche sui binari e molti treni sono fermi alla stazione di Ancona e alcuni convogli sono stati fatti fermare lungo l’itinerario. Ad Ancona è stata evacuata precauzionalmente anche la clinica Villa Igea, ma non si segnalano feriti.

La sequenza di scosse di terremoto nelle Marche

Ecco l'epicentro del devastante terremoto

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO