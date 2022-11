Il terremoto ad Ancona: feriti, danni, black out in alcune zone e scuole chiuse. LA DIRETTA

ANCONA - È ancora palpabile in città la paura per la terribile scossa di terremoto di stamattina. Mentre al Pronto soccorso di Torrette continuano ad arrivare feriti per traumi riportati per fuggire e mettersi in salvo scappando dalla casa che tremava, sono subito scattate le verifiche sulle conseguenze sugli edifici.

ore 10.51 - Riaperta via Pesaro

ore 10.45 - Verifiche nelle strade, alcune vie chiuse per controlli

Interdetta la circolazione, per verifiche a uno stabile in Corso Carlo Alberto nel tratto tra via Vinicio Rossi e la rotatoria (quella dell'incrocio con via Marconi e via De Gasperi). Il traffico è deviato su via Pergolesi. Chiusa al traffico per la caduta di un cavo via Pesaro da piazzale Camerino a via Falconara. In zona Baraccola saltata la corrente dalle 7.15 al Paolinelli (centro vaccini che non ha danni ma sarebbe rimasto ugualmente chiuso oggi),centri commerciali circostanti. In fase di ripristino.

ore 10 - Chiusi impianti sportivi pubblici all'aperto e al chiuso

Chiusi anche tutti gli impianti sportivi pubblici all'aperto o al chiuso e sono state avviate le verifiche sulle strutture. Sopralluoghi anche alla stazione ferroviaria, dove sono piovuti calcinacci, mentre a Villa Igea sono in corso controlli dopo la decisione di far scattare l'evacuazione della struttura. All'ospedale regionale di Torrette la situazione è sotto controllo, piccole crepe e cedimenti non hanno provocato una situazione di particolare emergenza.

​ore 9 - Il Comune di Ancona ha aperto il Coc

Alle 9 Comune di Ancona ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) nella sede della Polizia locale con tecnici e funzionari di Protezione civile per monitorare la situazione. Sono stati subito avviati controlli su viadotti e sottopassi, impianti sportivi e strutture sociali. Accertamenti da parte dei tecnici sono in corso anche nelle scuole, che il Comune ha precauzionalmente deciso di tenere chiuse.

ore 7.30 - Chiuse tutte le scuole

Vengono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, partono i controlli da parte di Comune e Provincia

​

ore 7.30 - Evacuata Villa Igea

Evacuata la casa di cura privata Villa Igea in via Maggini, tutti i pazienti sono stati trasportati nel piazzale antistante, con carrozzine e coperte. Rifocillati in attesa dei controlli dei tecnici che si sono protratti per diverse ore. Alle 10 pazienti e visitatori sono potuti rientrare. Nell'edificio solo crepe ma nessun danno strutturale, come ha specificato al Corriere Adriatico il direttore sanitario, Fausto Mannucci.

​

ore 7.15 - Tutti in strada dopo le violente scosse

Migliaia di persone in strada dopo le due violente scosse di terremoto che si sono susseguite a pochi secondi di distanza: la prima alle 7.07 di magnitudo 5.7 e la seconda alle 7.12, magnitudo 4.0.