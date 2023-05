PESARO - La terra torna a tremare al largo di Pesaro. Solito epicentro sotto l'Adriatico con la faglia in piena attività. La scossa è avvenuta alle 13.27, e si è sviluppata ad una profondità di 9 km tanto che è stata avvertita dalla popolazione e da chi si trovava vicino al lungomare per il pranzo del primo maggio. Non sono segnalati danni a cose e persone.