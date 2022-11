Malore in strada dopo la scossa, ragazza incinta trasportata d'urgenza al Salesi

ANCONA - Ha accusato un malore in strada ed è stata immediatamente trasportata al Salesi. Una giovane di 26 anni, incinta, si è sentita male in corso Garibaldi ad Ancona subito dopo la scossa di terremoto. I passanti hanno prontamente chiamato i soccorsi e sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Gialla che l'ha soccorsa e trasportata al salesi per accertamenti.