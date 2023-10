Ancona, lite tra anziani per i lavori di restyling negati nel palazzo. Allarme per un liquido lanciato nell'androne. Intervengono anche i servizi sociali

ANCONA - La miccia sarebbero stati i lavori di restyling. Da qui la lite tra condomini nei pressi di via Isonzo, ad Ancona, con tanto di intervento della polizia. L'allarme è stato lanciato ai poliziotti al culmine di una disputa tra chi ha chiamato il commissariato e un altro anziano condomino - di circa 70 - anni. La zuffa è nata a seguito dell'ennesimo dispetto che il condomino gli rivolgeva. In particolare il segnalante ha riferito che il settantenne avrebbe versato un liquido dal forte odore acre all'interno dell'androne condominiale. Il settantenne a sua volta smentiva quanto riferito, asserendo di essere preso continuamente di mira dagli altri condomini da quando, con il suo voto contrario, non permetteva la risistemazione del palazzo.

Non era liquido infiammabile

Sul posto gli operatori intervenuti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare l'infiammabilità eventuale del liquido versato.

Giunti sul posto si è appurato che non si trattava di una sostanza nociva ma bensì di un liquido con base di ammoniaca. Peraltro gli operatori di Polizia notavano le scarse condizioni igieniche con cui il settantenne si presentava e decidevano così di visionare, con il suo consenso, l'appartamento nel quale viveva. Giunti all'interno appuravano che l'abitazione versava in totale stato di abbandono, buia, sporca e con oggetti di svariata natura sparsi a terra, sprovvista per altro dell'allaccio di acqua e gas e, pertanto, inabitabile. Spinti dalla voglia di toglierlo dallo stato di abbandono nel quale viveva, gli operatori hanno deciso di contattare ed interessare gli Uffici competenti affinché potessero prestare assistenza all'anziano.