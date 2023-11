JESI - Amara sorpresa per una settantenne jesina che si era recata in chiesa per partecipare alla messa nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Quando è tornata nella sua casa di via Gramsci si è trovata di fronte l’appartamento messo a soqquadro e con tanto di furto di diversi oggetti d’oro, per un valore di circa 2mila euro.

Ironia della sorte: la signora non era uscita di casa per una settimana, visto che era malata, e sabato scorso si è recata in chiesa per poco più di mezz’ora. Tanto è bastato per subire il furto. I ladri sono entrati nell’appartamento al primo piano forzando la finestra di un balcone sul retro. Una volta dentro si sono diretti in camera. In un cassetto hanno trovato 2 anelli, una catenina, una collana di perle, un crocifisso d’oro e un paio di orecchini. Oltre ai 2mila euro di bottino si dovranno sommare i danni al finestrone dell’abitazione.

I ladri sono fuggiti in fretta e furia evidentemente allarmati da qualche rumore, passando per le scale e il portone principale. La vicina di casa si è accorta che qualcosa fosse accaduto, perché ha notato la porta dell’appartamento stranamente aperta e ha dato l’allarme. La70enne ha denunciato il furto ai carabinieri. Sembra che gli stessi malviventi nella serata di sabato scorso abbiano perpetrato un altro furto in un’abitazione della zona di Porta Valle.