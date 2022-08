SENIGALLIA - Dopo due anni di stop torna il tanto atteso appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, in programma stasera. L’inizio è previsto per le 22.30 ma attenzione ai divieti riportati nell’apposita segnaletica. I primi scatteranno già alle 19.

Per le esclusive coreografie sono previsti due punti di sparo: dalla Rotonda a mare e dal molo di levante. I fuochi artificiali illumineranno il lungomare di Senigallia con stelle, pioggia d’oro e bianca e sbruffi sequenziali per affascinare cittadini e turisti per circa 20 minuti.

Lo spettacolo



«Siamo contenti di poter offrire a tutti, la serata dei fuochi artificiali – commenta il sindaco Massimo Olivetti -, che arricchisce, da sempre, il calendario degli eventi estivi. Ammirazione e stupore, questi i sentimenti che genera lo spettacolo pirotecnico, uno spettacolo che non si teneva dal 2019 e che l’Amministrazione è lieta di offrire con l’auspicio di regalare a tutti un ricordo di questa stagione estiva». Molti staranno con il naso all’insù per ammirare lo show di luci e colori e non mancheranno fotografie e video per immortalarli e poi condividerli sui social. Per lo svolgimento dello spettacolo saranno apportate modifiche alla viabilità con l’istituzione del divieto di transito a partire dalle 20 e fino alle 1 sia sul lungomare nord e sud, che nelle vie limitrofe della Rotonda a mare e del lungomare di levante.

I tratti interdetti



Di preciso il divieto riguarderà tutto il lungomare Marconi, l’Alighieri fino a via Dalmazia e il Mameli da via Zanella al porto. Dalle 19 sarà in vigore il divieto di sosta sul lungomare Marconi, lato monte, dall’intersezione con via Bovio alla via Banchina della Guardia Costiera; su via banchina della Guardia Costiera; piazzale della Libertà e via Bovio, lato nord, dalla banchina della Guardia Costiera al lungomare Marconi. Le automobili che verranno trovate in sosta dopo le 19 saranno rimosse. Il divieto di transito riguarda anche il centro storico perché dalle 20, come recita l’ordinanza emanata dalla polizia locale, non si potrà accedere a ponte Garibaldi, via Perilli, via Pisacane e nel rione Porto anche in via Dogana Vecchia. In caso di condizioni meteo avverse, lo spettacolo verrà rimandato a domani sempre alle 22.30. Per la sicurezza di tutti i contenitori di vetro saranno vietati dalle 20, come previsto dal regolamento di polizia urbana sia in centro storico che su tutto il lungomare. Accanto alla polizia locale saranno presenti, nei principali snodi viari, numerosi volontari della Protezione civile per dare informazioni agli automobilisti in una serata che si annuncia di traffico intenso.