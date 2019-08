Lungomare pieno e tanta gente per i fuochi d'artificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Anche stavolta tanta gente, anche stavolta lungomare (e non solo) pieno. E anche stavolta una miriade di commenti come sempre succede tra chi apprezza, chi fa confronti con lo spettacolo dello scorso anno e chi si chiede il perchè del doppio "gioco" di quest'anno.Tanta gente, città viva e apprezzamenti generali tanto da parte dei turisti quanto da parteae dei senigalliesi stessi in un appuntamento atteso e divertente che però ricorda anche che la stagione estiva i suoi "clou" li ha vissuti.