E' arrivata la notte magica â€‹dello spettacolo dei fuochi artificiali

SENIGALLIA - È lo spettacolo più popolare d’agosto, atteso da tutti, turisti e cittadini, adulti e bambini, che confluiscono a fiumi sul lungomare per assistere allo spettacolo dalla spiaggia. Una buona parte di ‘conoscitori del posto’ si affollano anche lungo le sponde del tratto cittadino del Misa, che apre una originale visuale sui “fochi” fra i palazzi del centro storico.Questa sera puntuali alle 22.30 a Senigallia inizieranno i fuochi d’artificio d’Agosto. Dureranno 20 minuti e saranno allestiti dalla Pirotecnica Morsani, nata nel 1880 a Belmonte in Sabina in provincia di Rieti, come fabbrica di fuochi d’artificio ad opera del bisnonno Reginaldo. I fuochi saranno sparati dalla banchina di Levante del porto turistico e in alcuni momenti dal tetto della Rotonda a Mare. Il gioco delle luci e di colori si rispecchieranno nelle acque del mare, creando un’atmosfera suggestiva che riesce a catturare l’immaginazione delle decine di migliaia di persone che ogni anno vi assistono. La Morsani ha vinto il bando di gara predisposto dal Comune per lo spettacolo di quest’anno. Non si è mai esibita a Senigallia, perciò c’è da aspettarsi qualche novità coreografica e qualche effetto speciale mai visto.