La notte dei fuochi esalta Senigallia: lungomare pieno, traffico nel caos

SENIGALLIA - Anche stavolta come del resto succede da tantissimi anni pienone a Senigallia per la note dei fuochi. Lungomare e colline già piene ben prima del via dello spettacolo pirotecnico, ristoranti pieni e strade intasate con la gente alla caccia all'ultimo posto disponibile. Tanto lavoro per i vigili urbani che hanno gestito la situazione anche con la protezione civile, lunghe code soprattutto in direzione sud in tarda serata alla fine dello spettacolo. E per quanto riguarda la belllezza dei fuochi il solito can can di tutti gli anni con chi ha apprezzato le novità e chi invece preferiva quelli dello scorso annoo di due estati fa. E' sempre così e sarà sempre così, scommettiamo?