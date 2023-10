Falconara, mamma e figlio di 5 anni travolti mentre attraversano sulle strisce pedonali. Conducente abbagliata dal sole

FALCONARA - Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una donna, alla guida della propria auto, li ha centrati. Paura questa mattina in via Bottego, a poche decine di metri dalla scuola Zambelli, dova madre e figlio di 5 anni sono stati investiti. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia locale.

La donna è stata trasferita con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette. Il bambino, invece, è stato accompagnato al Salesi per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo i primi rilievi, sembra che la donna alla guida non si sia accorta della presenza dei pedoni perché disturbata dal sole.