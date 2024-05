FALCONARA - Ripartono sabato 18 maggio da piazza Mazzini gli appuntamenti con la 'Giunta in piazza', occasioni per incontrare il sindaco Stefania Signorini, la vice Valentina Barchiesi, gli assessori Raimondo Baia, Romolo Cipolletti, Marco Giacanella e Ilenia Orologio. Due gli incontri in cui sindaco e assessori scenderanno nelle piazze dei principali quartieri per incontrare i cittadini e ascoltarne problematiche, segnalazioni e suggerimenti.

Il calendario degli appuntamenti toccherà infatti anche piazza della Libertà a Castelferretti.

Gli amministratori saranno presenti dalle 10 nei gazebo allestiti per l’occasione: questi saranno predisposti come front-office, per facilitare il dialogo tra il singolo cittadino e l’amministratore competente per la problematica da affrontare.



Gli amministratori danno grande importanza ai preziosi momenti di incontro con i cittadini, dai quali si raccolgono suggerimenti e segnalazioni in maniera diretta e costruttiva. (La precedente edizione degli incontri della giunta in piazza risale all'autunno 2021). L’intenzione dell’Amministrazione comunale è di favorire occasioni di incontro facilmente accessibili a tutti, di riprendere quindi un confronto attivo.