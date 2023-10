JESI Due tamponamenti con fuga dell’automobilista che li ha provocati, ma in un caso la macchina urtata era finita fuori strada con la conducente rimasta ferita. Indagini-lampo quelle condotte dalla Polizia locale di Jesi, che è riuscita a risalire in entrambi i casi ai responsabili.

Più grave il primo, accaduto nei giorni scorsi, in cui è anche scattata la denuncia a carico di uno jesino 50enne che guidava con patente sospesa e si era allontanato dopo aver tamponato e mandato fuori strada un’auto condotta da una donna. Il 50enne, imboccando la rotatoria di via Abruzzetti e via Pasquinelli, al volante della propria Opel Corsa ha tamponato una Lancia Y condotta da una donna, che è finita fuori dalla carreggiata ed è rimasta ferita (7 giorni di prognosi). Il pirata della strada si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Droga in tasca, nell'auto o nelle mutande: la Polizia di Ancona incastra 10 giovani consumatori

L'operato

La Polizia locale a seguito di approfondimenti è riuscita a individuare sia il veicolo coinvolto che il suo guidatore, scoprendo che l’uomo aveva la patente sospesa a tempo indeterminato per inidoneità psicofisica. Denunciato all’autorità giudiziaria per fuga a seguito di incidente che ha determinato lesioni e sanzionato per guida con patente sospesa, nei suoi confronti è stata proposta anche la revoca definitiva della patente. Senza feriti, ma ugualmente con fuga dopo tamponamento, un secondo incidente su cui la Polizia locale ha indagato, risalendo al responsabile e sanzionandolo con 400 euro e 6 punti sulla patente.

Stavolta è successo in viale Don Minzoni dove un 50enne jesino a bordo di una Dacia Duster ha tamponato una Mercedes, senza fermarsi per l’accertamento dei danni. A seguito delle indagini, è emerso che la vettura risultava già sanzionata a Porta Valle per sosta vietata durante la pulizia delle strade. Intestata ad un 50enne residente in provincia di Ascoli Piceno, lo hanno rintracciato anche grazie ai familiari i quali hanno confermato che dimora a Jesi. Dopo aver provato a negare anche in modo ineducato, l’uomo ha ammesso di essere l’autore del sinistro.