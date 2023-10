Droga in tasca, nell'auto o nelle mutande: la Polizia di Ancona incastra 10 giovani consumatori

ANCONA - Stretta sui controlli antidroga: la Polizia di Ancona ha trovato 10 giovani in posesso di piccole quantità di stupefacenti, tutti sono stati segnalati.

In via Menicucci, è stata controllata un'autovettura con a bordo due giovani, uno dei quali con precedenti giudiziari. Durante il controllo degli operatori la ragazza consegnava spontaneamente una pezzo di hashish del peso di 4,5 grammi. Nei pressi del parco del Pincio è stato invece identificato e controllato un soggetto, italiano di circa 19 anni, che occultava all'interno degli slip in un involucro trasparente della sostanza stupefacente del peso di 1,8 grammi.

Reti da pesca a fuoco: è caccia al piromane del Mandracchio

Nei pressi di via Brecce Bianche, all'interno di un edificio in stato di abbandono, sono stati identificati e controllati diversi soggetti, tutti giovani tra i 20 ed i 25 anni e tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti occultate in involucri trasparenti, all'interno di borse o negli slip. In particolare, uno è stato trovato anche in possesso di un flacone di metadone. Sempre nella stessa zona, gli operatori hanno controllato un'autovettura con a bordo due giovani, un italiano ed un giovane di origine romena. Alla vista degli uomini della Polizia questi apparivano particolarmente agitati e nervosi: entrambi avevano in tasca un pezzo di hashish.

Infine, nei pressi di via Sacripanti sono stati notati dei soggetti che alla vista degli operatori cercavano di occultare un oggetto metallico.

L'oggetto era un grinder con all'interno della sostanza stupefacente: due italiani 20enne nei guai.