Uomini che odiano (e picchiano) le donne: "Codice rosso" per due violenti del Fermano

FERMO - Doppo "Codice rosso" per la violenza sulle donne da arte dei carabinieri del Fermano: ad essere denunciati due uomini resisi protagonisti di violenze e minacce nei confronti delle donne coviventi: entrambi sono stati denunciati.

I Carabinieri della Stazione di Sant'Elpidio a Mare hanno denunciato un pregiudicato 45enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e percosse. La vittima ha segnalato ripetute condotte aggressive sia verbali che fisiche da parte dell’uomo, culminate in un’aggressione avvenuta nel mese di agosto. La vittima ha rinunciato a cure mediche e ha respinto l'offerta di collocazione in una struttura protetta. A Montottone, invece, i Carabinieri hanno concluso un'indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 73enne.

Dal 2021 ad agosto 2023, l'uomo ha ripetutamente minacciato e perpetrato violenze fisiche nei confronti della coniuge convivente. Anche in questo caso, l'attivazione del Codice Rosso è stata tempestiva.