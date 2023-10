ANCONA Litiga in maniera feroce con la fidanzata e per la rabbia scaglia un cazzotto contro un’auto parcheggiata. Si fa male fino a perdere sangue. Terrorizzato dall’arrivo della polizia, sale a casa della compagna e si nascondere sotto il letto. Non sono scattate denunce nei suoi confronti del ragazzo, ma ha dovuto fare i conti con una brutta ferita rimediata alla mano.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Esagerazioni, nervosismo e tensione: doppio intervento dopo i litigi



I fatti



È stata una nottata burrascosa quanto ad alta gradazione alcolica quella trascorsa sabato da una coppia di giovani, lui 26enne anconetano, lei 25enne albanese. L’allarme che ha fatto arrivare la polizia in via Giannelli è scattato poco prima dell’una. Qualche passante aveva visto una coppia di fidanzati litigare in maniera accesa per poi udire il rumore sordo di alcuni vetri infranti. Giunti nei pressi del luogo indicato, gli agenti hanno trovato in strada tre ragazze visibilmente alterate, tutte coinquiline. In due erano corse in soccorso della terza, ovvero la giovane albanese, perché aveva litigato con il fidanzato.



La ragazza ha riferito agli agenti di aver trascorso la serata in compagnia del compagno e di aver avuto con lui una lite. Al termine del diverbio, il 26enne era rientrato nella sua abitazione. I poliziotti non hanno creduto alla versione della giovane, la quale aveva sul pantalone delle macchie di sangue ed emanava un forte alito vinoso.



Il sopralluogo



Volendo vederci chiaro, gli agenti sono saliti a casa della ragazza, notando macchie di sangue nell’androne del palazzo e nel bagno. È in camera che hanno trovato una sorpresa: il fidanzato della 25enne si era nascosto sotto il letto. Il motivo? Al culmine della lite con la compagna aveva scagliato un pugno contro il vetro di un’auto, ferendosi. Spaventato, si era recato a casa della ragazza, ma scorgendo dalla finestra la presenza della polizia in strada, aveva deciso di nascondersi per il terrore di subire ripercussioni. Nei confronti del 26enne non sono stati presi provvedimenti.