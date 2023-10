Esagerazioni, nervosismo e tensione: doppio intervento dopo i litigi

ANCONA - Nella serata di ieri gli operatori della Questura sono intervenuti su segnalazione per due liti. La prima, alle ore 00.30 circa nei pressi di via Giannelli, dove veniva segnalata una lite in strada tra due persone. Nello specifico venivano notate due persone litigare e nel frattempo veniva udito un rumore di vetri infrangersi.



Giunti sul posto gli operatori non trovavano riscontro a quanto riferito ma, poco dopo, notavano la presenza di tre ragazze nei pressi di via Palestro visibilmente alterate.

Intervistate su quanto accaduto le ragazze riferivano di essere tutte e tre coinquiline e di trovarsi lì in soccorso di una delle tre coinquiline in quanto poco prima la ragazza aveva avuto un litigio con il fidanzato, poi allontanatosi.



Intervistata dagli operatori la ragazza, albanese di circa 25 anni, riferiva di aver trascorso la serata in compagnia del fidanzato, di aver avuto con lui una lite, di aver avvisato le proprie coinquiline mentre il fidanzato rincasava nella propria abitazione. Gli operatori di Polizia notavano sul pantalone della giovane delle macchie di sangue e nel frattempo questa emanava forte alito vinoso. Non convinti del racconto decidevano così di salire nell' abitazione della giovane, notando macchie di sangue nell' androne del palazzo e nel bagno dell' appartamento delle tre. In casa i poliziotti trovavano il fidanzato nascosto sotto il letto della camera da letto della ventiseienne.

Alla richiesta di spiegazioni il giovane, italiano di circa 26 anni, riferiva di aver avuto un'accesa discussione con la fidanzata a seguito della quale sferrava un pugno ad una autovettura parcheggiata in strada, provocandosi una ferita ad un polso e ad una mano con perdita ematica. Spaventato, si avviava con la ragazza presso l'abitazione di questa e, scorgendo dalla finestra del bagno la presenza della Polizia in strada, decideva di nascondersi sotto il letto per timore di più gravi conseguenze. La ragazza riferiva infine di non essere preoccupata circa la presenza del suo fidanzato in casa in quanto la lite era da addebitare all' assunzione di sostanze alcoliche.



La seconda lite veniva segnalata poco prima, verso le 23:45 nei pressi di via Piave, dove un uomo notava due soggetti litigare in strada, lite poi passata alle vie di fatto. Giunti sul posto gli operatori di Polizia trovavano la coppia, un italiano di circa 60 anni ed una donna di origine russe di circa 40 anni, entrambi con precedenti giudiziari ed apparentemente tranquilli. La donna non presentava segni evidenti di violenza ma versava in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all' assunzione di sostanze alcoliche. Pertanto si richiedeva l'intervento di personale sanitario sul posto che provvedeva ad accompagnare la donna presso il locale nosocomio per le cure del caso.