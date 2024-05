FERMO Si lavora per andare verso l’inaugurazione dell’area dell’ex campo sportivo Gazzoli, nel quartiere di Santa Caterina, i cui lavori del primo e secondo stralcio sono stati completati. Il terzo stralcio dei lavori riguarderà la realizzazione del centro sociale. «I lavori del terzo stralcio – spiega il sindaco Paolo Calcinaro – sono stati aggiudicati e inizieranno a breve. Sarà realizzato il centro sociale».

APPROFONDIMENTI GLI ARRESTI Fermo, soldi falsi, droga e violenza: tre in manette per conti in sospeso con la giustizia LE TESTIMONIANZE Fermo, residenti sconvolti per gli incendi: «È stata sfiorata la tragedia. Un risveglio choc per tutti»

I fondi

Il terzo stralcio impiegherà 400mila euro per un totale dei tre stralci pari a 900mila euro. «L’opera – commenta l’assessore allo Sport Alberto Scarfini – rientra nella direzione intrapresa dalla nostra azione amministrativa, che da subito è stata impostata anche al recupero di luoghi in disuso per renderli fruibili alla cittadinanza. Nel caso specifico dell’ex Gazzoli c’è stata la collaborazione con la Curia».

Tutto è cominciato quasi tre anni fa, con l’accordo che ha reso disponibile l’area: nel 2021 con atto notarile il Comune aveva infatti acquisito a titolo gratuito dalla parrocchia il diritto di superficie per 60 anni dell’area dell’ex campo sportivo. Quindi c’era stato l’affidamento e l’esecuzione dei lavori del primo stralcio; l’approvazione e l’esecuzione di quelli del secondo conclusi da non molto tempo. Queste due fasi di lavoro hanno completato la prima delle due fasi di riqualificazione dell’ex campo sportivo: sono stati realizzati verde, giochi e sport. É stato realizzato il manto erboso, sono state installate le componenti dell’impianto di irrigazione, completo di pozzo, che servirà non solo allo stesso manto erboso, ma verrà utilizzato anche per le aiuole e le piante presenti, scelte a bassa esigenza idrica. Sono stati quindi installati elementi di arredo, come panchine, realizzati i campi da calcio in erba naturale e da beach volley. Sono state fatte anche un’area cani e un’area per i bambini. In quest’ultimo spazio sono stati installati giochi pensati per tutte le fasce di età dei giovanissimi utilizzatori del giochi: scivoli e altalene su tutto.

Il nuovo centro sociale Santa Caterina, di cui si diceva, sarà quindi la terza e ultima fase dell’intero progetto, che sarà portato a totale compimento, secondo quanto previsto, entro il mese di giugno 2025. In attesa dell’inaugurazione ufficiale, prevista, si diceva, nei primi giorni del prossimo mese, il pubblico ha già dimostrato di apprezzare quanto realizzato nell’area. Già a Pasqua, ma anche nei successivi weekend, cittadini, famiglie, bambini e ragazzi hanno già avuto modo di apprezzare le opere che costituiscono la riqualificazione del campo. Quando sarà stato completato il tutto la città verrà quindi ad avere, nell’ex Gazzoli, un parco pubblico attrezzato, un’area e un polmone verde polivalente, con annessi spazi aggregativi per il quartiere e per la città tutta, che potrà contare su uno spazio che manterrà quindi la sua storica vocazione di socializzazione anche attraverso lo sport.