Malore dopo il pranzo allo chalet, Renzo Malaspina si accascia e muore nel parcheggio a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT’ELPIDIO La giornata di sole e di gente al mare, con la spiaggia e il lungomare pieni di persone fino al tardo pomeriggio, è stata purtroppo funestata da un dramma. Un uomo di 72 anni residente in città, Renzo Malaspina (la vittima abitava in via Monte Vettore, sopra le Poste del centro), che era andato a pranzo in uno chalet del lungomare, è stato colto da un malore fatale mentre stava tornando verso l’auto che aveva parcheggiato nell’area accanto all’ex campo sportivo Orfeo Serafini.

Lutto nella ristorazione, malore improvviso: morto Giuliano Giuliani titolare de Le Mirage di Senigallia

All’improvviso si è accasciato a terra e il suo cuore ha cessato di battere. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze allertate dal 118 e inviate dalle pubbliche assistenze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Ma la gravità del malore non ha dato modo ai soccorritori di fare qualcosa per tenerlo in vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. I sanitari hanno confermato la morte naturale dell’uomo. Allertato anche l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina. Choc e cordoglio fra chi ha assistito ai soccorsi e chi conosceva bene la vittima.