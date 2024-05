Muore il primo giorno di lavoro, malore poco dopo essere arrivata al suo nuovo negozio: aveva 53 anni

TORINO - Una giornata che avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio si è trasformata in una tragica fine. Una donna di 53 anni, residente a Torino, è deceduta durante il suo primo giorno di prova in un negozio di abbigliamento situato in via Chiesa della Salute. L'incidente ha scosso la comunità locale.

La donna, di cui non sono state fornite le generalità, si è presentata questa mattina al negozio per iniziare una nuova esperienza lavorativa.

Tuttavia, poco dopo il suo arrivo, ha accusato un improvviso malore e ha immediatamente perso i sensi. Nonostante la rapida risposta dei servizi di emergenza, come racconta La Stampa, il suo cuore ha smesso di battere, e le manovre di rianimazione eseguite dai sanitari della Croce Verde di Villastellone non sono riuscite a salvarla.

Il personale del 118 ha lavorato intensamente per diversi minuti, tentando di rianimare la donna, ma senza successo. Al momento non sono chiare le cause del malore che ha portato alla morte della 53enne e sono attesi ulteriori dettagli dalle autorità competenti.