Malore improvviso al suo primo giorno di lavoro, Daniela si accascia davanti a colleghi e clienti e muore a 53 anni

Aveva aspettato tanto quel giorno che avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di una nuova avventura. Invece, il 7 maggio per Daniela Cardillo si è trasformato nell'ultimo giorno di vita. La donna, 53 anni, è stata colpita da malore improvviso ed è morta durante il turno di lavoro. Era il suo primo giorno in una boutique di Torino, dove era stata assunta come commessa, dopo un prolungato periodo di disoccupazione.

Il malore in negozio

Daniela, originaria di Bari, martedì aveva cominciato a lavorare in un negozio in via Chiesa della Salute nel quartiere Borgo Vittoria a Torino, riporta Repubblica.

A fermala è stato il malore, che l'ha raggiunta e fiaccata in pochi istanti. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone e le volanti della polizia. I medici e gli infermieri del 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione che sono durate diverse minuti, davanti ai colleghi e i clienti, rimasti attoniti.

Il titolare: siamo sconvolti

«Era una persona competente e squisita – racconta il titolare di Blues Daniele Magnani – martedì alle 9.22 si è sentita male, è andata a chiedere aiuto alle commesse del negozio di estetica accanto, si sentiva mancare»

«Si è appoggiata al bancone, ma le mancava il respiro – ricostruisce Magnani – le colleghe le hanno allentato il reggiseno pensando che le desse fastidio l’elastico, hanno provato ad aiutarla a riprendersi, fin quando alle 9.35 non si è accasciata in terra: schiumava dalla bocca, hanno subito chiamato i soccorsi».

«Siamo sconvolti – continua Magnani – Daniela era una persona per bene, solare, affidabile. Sapeva che cercavamo una commessa e aveva fortemente voluto quel lavoro. Per fortuna non aveva figli, abbiamo dovuto dare la brutta notizia al suo compagno, al fratello. Poi abbiamo chiuso per lutto».