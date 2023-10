SAN BENEDETTO - Due città colpite dallo stesso drammatico evento. Sono scosse dal dolore Ascoli Piceno e San Benedetto per la morte del noto velista Bruno Bianchi, di 73 anni. Residente ad Ascoli ma anche molto noto in Riviera per la sua grande passione per il mare Bianchi è stato trovato senza vita sulla sua barca a vela. A fare la tragica scoperta i militari della Guardia di finanza che avevano notato la barca galleggiare ormai senza alcun controllo.

Bianchi, iscritto da da sei anni al Circolo nautico sambenedettese, attirato dalla bella giornata aveva deciso di uscire in barca come era solito fare. Da esperto velista Bianchi aveva dunque preso il largo senza alcun apparente problema. L’uomo era solito a queste uscite e anche alle gare, l’ultima si era svolta tre settimane fa, la XXVI edizione della ‘Straregata – Trofeo Manuela Sgattoni’ organizzata proprio dal Circolo nautico sambenedettese. Lo scorso anno Bruno Bianchi era arrivato quarto nella categoria Open con “Nefeli”, la sua imbarcazione, sempre nella stessa competizione.



Alcune persone notando una barca a vela al largo senza nessuno che la controllasse hanno allertato il 112 e subito è arrivata la motovedetta della Guardia di finanza. Gli uomini delle Fiamme gialle appena arrivati al fianco della barca hanno subito visto l’uomo sul fondo disteso privo di sensi. Subito saliti sull’imbarcazione hanno iniziato le manovre di bls. I tentativi di rianimazione cardiaca sono proseguiti mentre lo trasportavano verso riva, e nel frattempo avevano allertato anche il personale medico al porto. L’ambulanza del 118 giunta sul posto ha continuato con il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione, ma dopo oltre mezz’ora purtroppo hanno potuto solamente constatarne il decesso. Un malore mortale che ha colpito un po tutti, Bianchi era descritto come una persona sportiva che si prendeva cura del suo fisico e non si trascurava mai.