Preso mentre spacciava eroina, addosso aveva altre 20 dosi: arrestato pusher attivo tra Marche e Abruzzo

SAN BENEDETTO - Si piazzava con il suo scooter al confine tra Marche e Abruzzo nelle vicinanze del fiume Tronto e spacciava eroina ai clienti più o meno abituali. Gli agenti del commissariato di San Benedetto hanno arrestato uno straniero dopo un appostamento ed una serie di controlli.

L'uomo è stato prima individuato a bordo di un ciclomotore nei pressi dell'area ex Satem, poi i poliziotti lo hanno visto dirigersi verso Martinsicuro ed entrare in un'auto, il cui conducente era stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti: presumendo che fosse in atto una cessione di droga gli agenti sono intervenuti bloccando il veicolo e controllando entrambi gli occupanti.

Il conducente è stato trovato in possesso di una dose di eroina appena ricevuta dallo straniero addosso al quale sono stati trovati altri 20 involucri per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Per tale motivo, avendo riscontrato una cessione in diretta e la contestuale detenzione ai fini di spaccio di altre venti dosi tale da far presumere la volontà di procedere ad ulteriori consegne di droga, nonché il possesso di numerose banconote di piccolo taglio, provento di pregresse cessioni, gli agenti lo hanno tratto in arresto. L'uomo è stato sottoposto alla misura dei domiciliari con l'obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia giudiziaria.