Modena, in un nuovo video carabiniere picchia ancora un fermato. Si tratterebbe dello stesso militare

Ancora bufera su un carabiniere di Modena. In un altro video, diffuso dal canale social Welcome To Favelas, si vedrebbe un carabiniere picchiare un fermato. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni, dello stesso militare che la settimana scorsa è stato filmato mentre prendeva a pugni un 23enne di origine guineiana. L'uomo, prima di entrare nell'auto di servizio probabilmente per essere portato in caserma, viene colpito con uno schiaffo da un carabiniere. Non è chiaro a quando risalgano le immagini. Dopo l'episodio del 13 il carabiniere e il collega di pattuglia sono stati trasferiti ad altro incarico non operativo e l'Arma e la Procura hanno avviato accertamenti sui video che riprendono parti di interventi

Le indagini

Per quanto successo mercoledì scorso in largo Garibaldi, sarebbero state acquisite per le indagini ulteriori immagini delle telecamere della zona e a quanto pare ci sarebbero anche altri filmati, oltre a quello diffuso sui web, che consentirebbero di ricostruire con più dettagli la vicenda.

Il video

I video consentirebbero di ricostruire l'intera scena e quanto accaduto nei minuti precedenti.