Macerata, una mannaia per colpire il compagno della sua ex: arrestato un 26enne

MACERATA Sabato sera (16 marzo) un 26enne di origini cubane (poi arrestato) a Macerata ha litigato furiosamente con la sua ex compagna perchè ritenuta responsabile di essere uscita con le amiche lasciando a casa la propria figlia con la baby sitter. La donna rientrava subito a casa ma, impaurita dall’atteggiamento del suo ex, ha chiamato in proprio il compagno insieme alla sorella. Il clima si è surriscaldato in poco tempo con il 26 enne che ha minacciato più volte di colpire l'uomo con una mannaia. Sul posto è arrivata immediatamente una volante della Polizia allertata dai vicini.

LEGGI ANCHE: Arcevia, allarme per due escursionisti dispersi: ritrovati in serata in buone condizioni

La scoperta

Una volta entrati nell'appartamento, gli agenti hanno trovato l’aggressore disteso a letto che fingeva di dormire. Da una rapida ispezione, veniva subito individuata e sequestrata la mannaia della lunghezza di circa 30 cm e dalla lama molto affilata utilizzata dall’uomo per tentare di colpire il suo rivale.