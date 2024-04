Spinge ragazza sui binari della metro, arrestato per tentato omicidio. La giovane salvata dal fidanzato

MILANO - Un 52enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, a Milano, dopo aver spinto una ragazza che si trovava sulla banchina della metropolitana, facendola cadere sui binari.

In quel momento non era in arrivo alcun convoglio e la giovane ne è uscita illesa. E' accaduto ieri in tarda serata nella stazione M2 di Lambrate, poco prima delle 23.

Spienge ragazza sui binari della metro, arrestato

L'uomo, in forte stato di agitazione, ha cominciato a prendersela con una coppia di giovani, finendo per spintonare lei, una 25enne, facendola cadere dalla banchina sui binari. Subito soccorsa dal fidanzato e dai presenti, che l'hanno fatta risalire, la ragazza è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli e subito dimessa.

Poi è stata chiamata la Polizia che lo ha bloccato e arrestato. Ora l'uomo, di origine dominicana e con precedenti, si torva nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida e delle valutazioni dell'autorità giudiziaria.