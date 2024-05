"A Dragon for Life" da Falconara a Venezia per partecipare alla Vogalonga

FALCONARA - Una delegazione della squadra dragon boat "A Dragon for Life" – Lega Navale di Falconara, Fondazione e Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus – parteciperà alla 48ª edizione della Vogalonga, la storica regata, non competitiva, che si terrà a Venezia il 19 maggio prossimo. Un percorso di circa 30 chilometri nella suggestiva laguna veneziana: dal bacino di San Marco, passando dai canali di Murano e dal Rio di Cannaregio, culminando con l'arrivo in Canal Grande, nei pressi di Rialto fino alla Punta della Salute.

La Vogalonga è una regata unica nel suo genere, aperta a tutti e a tutte le tipologie di imbarcazioni a remi, senza nessuna restrizione riguardo a peso, dimensioni o numero di rematori.

Oltre otto mila partecipanti, provenienti da tutto il mondo, nasce nel 1975 per promuovere sia il patrimonio culturale e ambientale di Venezia.

«Siamo entusiasti di prendere parte a questa straordinaria manifestazione con una nostra delegazione. – sottolineano la Capitana della squadra “A Dragon for life” Ivonne Rispigliati e il Presidente della Lega navale di Falconara Marittina, Daniele Montali – Siamo molto orgogliosi delle nostre dragonesse che hanno scelto di partecipare, sono un grande esempio di forza, determinazione e voglia di vivere. La Vogalonga è un'occasione unica, anche per condividere, con spirito di amicizia e collaborazione, la passione per il remo con altri appassionati provenienti da tutto il mondo, in uno dei posti più belli al mondo come quello della Laguna veneziana.»

La delegazione che sarà presente a Venezia alla Vogalonga è composta da: Cristina Barletta, Silvia Bizzarri, Cinzia Castignani, Matteo Ciliberti, Marisa Del Papa, Marianna Grassi, Maria Teresa Mariantoni, Luigia Sisani.