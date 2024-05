FALCONARA Una domenica speciale al Parco Zoo Falconara per festeggiare tutte le mamme del mondo. Oggi, all’ingresso della struttura, le mamme saranno omaggiate con un piccolo pensiero a km 0 realizzato da L’Artigiana del Naturale, azienda a conduzione familiare di Senigallia. Riceveranno un sacchetto con alcuni campioncini di cosmetici e una saponetta contenente una tenera frase: “Un gesto di una mamma è speciale perché fatto con tanto amore”.

Protagonista della giornata sarà mamma gibbone, Nounouse, la più famosa dello zoo. L’esemplare sarà al centro dell’intervista speciale che porterà il visitatore a scoprire in modo divertente segreti e abitudini di questa specie. Un appuntamento da non perdere, in programma sia alle 11,30 che alle 17. Tornano anche gli incontri con lo staff didattico scientifico del Parco: alle 11 tutti a conoscere gli okapi, alle 15 i grifoni, alle 16 i canguri e alle 18 l’ippopotamo Pippo. Inoltre, dalle 14 alle 18,30 presso l’Angolo Casa Natura tante iniziative per tutta la famiglia con biologi in azione, reperti, curiosità sul mondo animale e truccabimbi.

E non è finita qui perché oggi prenderà il via anche “Vietnamazing”, la campagna di sensibilizzazione EAZA 2024-2025 (Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari).

Nel reparto dei gibboni, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, sono in programma attività e giochi dedicati a tutti i visitatori per conoscere e proteggere la straordinaria biodiversità del Vietnam, dove la guerra e lo sviluppo economico degli ultimi decenni hanno alimentato il bracconaggio, il rischio estinzione e la perdita di habitat di importanti specie. In questa area ci saranno, quindi, approfondimenti, crucipuzzle, trova le differenze e altri giochi per imparare divertendosi. Inoltre, sarà apposta la cartellonistica relativa alla campagna.