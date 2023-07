Falconara, non paga le ritenute: confiscato immobile da 200 mq all'imprenditore tessile

FALCONARA - L'imprenditore tessile di Falconara è condannato, con sentenza passata in giudicato, per non avre pagato le rietnute certificate, la Finanza gli confisca, oltre ai soldi sui conti correnti, anche un immobile di 200 mq.

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona, hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona, che ha disposto la confisca di beni in possesso ad un imprenditore operante nel distretto industriale tessile del Comune di Falconara Marittima.

Gli accertamenti messi in atto dai militari della Compagnia di Falconara Marittima hanno consentito di confiscare un immobile di oltre 220 mq di proprietà dell’imprenditore, oltre alle disponibilità finanziarie trovate in suo possesso presso alcuni istituti bancari del territorio. L’aggressione patrimoniale dei beni riconducibili all’imprenditore ha permesso di confiscare 5.000 euro sui conti correnti del condannato e l’immobile del valore commerciale di oltre 200.000 fino a concorrenza del profitto del reato. L’immobile in questione era già stato sottoposto a sequestro preventivo dai finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima.