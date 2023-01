Condannati per evasione fiscale, la Finanza confisca conti e case a tre imprenditori per 850mila euro

ANCONA - Condannati per evasione fiscale e fatture false: la Finanza di Ancona ha confiscato beni per un valore complessivo di 850.000 euro a tre imprenditori attivi nei settori della componentistica e del trasporto merci.

L'odissea di un anziano malato: «15 ore al Pronto Soccorso di San Benedetto, nel referto registrate solo 6»

Le misure sono state disposte con sentenze irrevocabili di condanna, emesse dalla Corte di Appello di Ancona e confermate definitivamente dalla Suprema Corte di Cassazione, nei confronti di tre imprenditori della provincia di Ancona, condannati a vario titolo per reati fiscali, quali emissione e utilizzo di fatture false e omesso versamento di ritenute e di Iva. Sono stati confiscati conti correnti bancari e fondi pensione, quote societarie, tre unità immobiliari, due terreni e tre autoveicoli. In particolare, uno degli autoveicoli, grazie a specifiche disposizioni di legge, è stato assegnato alle Fiamme Gialle per esigenze operative.