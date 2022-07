La Finanza di Ancona confisca due case al condannato per droga: «Sono frutto dello spaccio»

ANCONA - Condannato per per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, la Finanza gli confisca due case per un valore di 300mila euro, giudicando il suo tenore di vita eccessivo rispetto alle somme dichiarate lecitamenbte e quindi frutto delle attività criminose.

Ancona, spacciatori già a vent’anni. Gli ordini corrono sui social, il primo spinello alle medie

APPROFONDIMENTI ASCOLI Eroina, hashish e marijuana: pusher arrestato dai carabinieri con un bazar di droghe in casa

Nelle scorse settimane i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania, con il quale è stato disposto il sequestro e la confisca di due immobili del valore complessivo di circa 300.000 euro ubicati nelle province di Fermo e di Napoli, nella disponibilità di un soggetto di origini campane, già condannato in via definitiva a 7 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La misura è stata richiesta dalla Procura Generale della Repubblica di Catania a seguito di approfondite indagini patrimoniali svolte dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona che, grazie alla analitica analisi di ogni singola transazione economica e finanziaria effettuata dal soggetto e dal suo nucleo familiare, hanno permesso di scoprire l’esistenza di disponibilità economiche e patrimoniali decisamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, presumibilmente frutto dei reati per i quali lo stesso è stato condannato, individuando quindi i presupposti per richiedere e ottenere il citato provvedimento.