Cade con la bici e batte la testa: portato all'ospedale in gravissime condizioni

LORETO - Cade con la bici lungo la strada e carambola violentemente a terra: gravissimo un anziano. L’uomo è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette dall’eliambulanza. L’incidente si è verificato oggi pomeriggio, attorno alle 16.30, a Montorso. Per cause in corso d’accertamento, l’anziano ha perso il controllo della bici ed è finito sull’asfalto, battendo la testa. Per il violento scontro, ha perso conoscenza.

Cade con la bici, gravissimo un anziano

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e subito si è attivata la task force dei soccorsi. Nel vicino campo sportivo è atterrata l’eliambulanza arrivata dall’ospedale regionale. Sul posto, anche l’ambulanza medicalizzata di Loreto. Una volta trattato sul posto, è scattato il trasferimento a Torrette. Le condizioni dell’uomo sono critiche: ha una frattura cranica e un'emorragia cerebrale.